Svet navždy opustil známy kulturista Rich Piana a v priebehu týždňa je to už druhá veľká strata v kulturistických vodách

V posledných dňoch nás opustili dve veľmi významné mená sveta kulturistiky, ku ktorým vzhliadali mnohí. 46-ročný Rich Piana bol do kómy uložený 11. augusta. Dnes veľa relevantných zdrojov oznámilo, že od nás navždy odišiel. Rich Piana mal na svete milióny fanúšikov, k čomu prispieva aj jeho kanál na YouTube, ktorého číslo odoberateľov sa načahuje k jednému miliónu. S posilňovaním začal už v jedenástich a pokračoval v šľapajách jeho matky, takisto kulturistky.

Zostavil si vlastný stravovací plán, pracoval ako osobný tréner a vyhral niekoľko mimoriadne významných súťaží. Rich bol veľmi známy vďaka verejnému priznaniu toho, že užíval steroidy už 30 rokov, avšak jeho fanúšikom vždy odporúčal, že ak majú na výber, steroidom by sa mali vyhnúť. Mnohí ho nenávideli a robili si z neho srandu, predsa len, niekoľkohodinové tréningy rúk či návod, ako nabrať desiatky kilogramov svalov za extrémne krátky čas boli skutočne diskusie hodné, ale mnohí sa zhodujú, že to bol človek s veľkým srdcom. Na expo eventoch odchádzal až keď sa zhasli svetlá a vždy sa rád odfotil so svojimi fanúšikmi. Nech sa o Richovi popísalo čokoľvek, podľa viacerých to bol veľmi dobrý človek a vo svete kulturistiky ho aspoň raz videl asi každý.

22. augusta nás zasa opustil legendárny Dallas McCarver. Nádejný kulturista zomrel len vo veku 26 rokov, okolnosti jeho smrti sú však omnoho jasnejšie, než je tomu v prípade Richa Pianu. McCarver bol nájdený mŕtvy v kuchyni, najpravdepodobnejšie zadusený, keďže sa v jeho dýchacích cestách objavili kúsky jedla. Oživenie sa nepodarilo ani privolanému lekárovi a na obnovu základných funkcií v nemocnici už bolo neskoro. Dallas je známy vďaka nemiznúcemu úsmevu na perách, neuveriteľným úspechom v oblasti kulturistiky, ambíciám a mladému veku. Česť pamiatke.