Bola závislá na tvrdých drogách, alkohole, priateľ ju týral a upadala do depresií. Fitness jej však zachránilo život

Od posledného článku o transformácii postavy ste mohli na Fitculte nájsť klasicky veľké množstvo hodnotných a informatívnych článkov, no po nejakom tom čase by bolo dobré sa aj pozrieť na ďalšiu premenu, navyše takúto sme tu ešte nemali. Pri ostatných hralo hlavnú úlohu jedlo - či už jeho nedostatok alebo jeho prebytok, no tentoraz bude hlavným problémom nebezpečnejšia vec - drogy a alkohol.

V hlavnej úlohe sa predstaví 33-ročná Katie Schaffert, ktorá bola od puberty poriadnou rebelkou a alkohol či drogy boli súčasťou jej života. Neskôr sa živila napríklad aj ako zdravotná sestrička, no aj do samotnej práce chodila často opitá či zhúlená a vrcholom bývalo, keď sa rozhodla vyspať sa v posteliach pre pacientov. Bolo to však práve fitness, ktoré ju naviedlo na správnu cestu a z drogovo a alkoholovo závislej osoby sa stala vysmiata fitnes trénerka.

Keď mala Katie 5 rokov, jej rodičia sa rozviedli a ona bývala so svojou mamou. Prvé problémy sa začali objavovať ešte v čase, keď mala len 13 rokov. Práve vtedy sa po prvýkrát dostáva do styku s alkoholom, marihuanou a neskôr prichádzali na rad aj tvrdšie drogy. Katie sa jednoducho považovala za rebelku, ktorá si rada užíva život a kvôli tomu sa aj rozišla so svojím prvým priateľom, aby si mohla čoraz viac vyhadzovať z kopýtka. Keď mala 19 rokov, stala sa závislou na kokaíne a musela podstúpiť rehabilitáciu pre drogovo závislých. Vydržalo jej to dva roky, až kým nezačala randiť s dílerom tejto drogy a bolo len otázkou času, kedy opäť spadne do špinavého kolotoča nástrah, ktorým otvorene podľahla.

Jedného dňa však našla v sebe odvahu a tento vzťah založený na drogách ukončila. Jej nasledujúci priateľ jej sľuboval, ako sa o ňu postará, no dopadlo to ešte horšie, keďže bol k nej ešte viac hrubý. Mentálne aj fyzicky ju týral, upadla do depresií a začala užívať niekoľko druhov liekov, na ktorých začala byť závislá. „Opustila som drogového dílera kvôli mužovi, ktorý sľuboval, že sa bude o mňa krásne starať. No ukázal sa byť ešte horší, každý deň ma mentálne týral a v najhorších prípadoch to končilo aj fyzickým násilím. Niekedy so mnou išiel aj ku psychológovi, aby mu mohol povedať, že som trpela bipolárnou poruchou a kvôli tomu som dostala ešte viac liekov. V jednom okamihu som brala osem rozličných liekov na depresiu, spánok či úzkosť.“



O jej zlom stave najlepšie vypovedá fotografia z väzenia pri pohľade na jej oči či tvár celkovo. Napokon sa jej podarilo odpútať sa aj od násilníckeho priateľa a prestala užívať kokaín. Stále sa však nevedela zbaviť závislosti na predpísaných liekoch a keď ich doužívala, prosila doktora, aby jej predpísal ďalšie. Vrcholom jej života bolo, keď ju zatkli a až vtedy si uvedomila, že musí prísť zmena. A po tom, ako spoznala svojho súčasného manžela, sa už ku drogám nevrátila.

Zavolala doktorovi, že s liekami skončila a hoci sa ju pokúsil presviedčať, že treba ísť na to pomaly, no nezabralo to, keďže Katie bola odhodlaná. Svojmu terajšiemu manželovi vtedy povedala, nech jej všetky lieky schová a cesta za novým a lepším životom sa mohla začať. Ešte stále však mala problémy s alkoholom, no aj táto kapitola sa začínala uzatvárať po tom, ako našla záľubu vo fitness. Dôležitým krokom taktiež bolo, že sa presťahovala, keďže toto miesto jej neustále pripomínalo jej nie zrovna dobrú minulosť a v novom pôsobisku tak mohla začať s čistým štítom. Postupnými krokmi sa z nej stala až osobná trénerka, pomáha ostatným ženám bez ohľadu na to, na ktorom mieste zemegule sa nachádzajú a taktiež konečne našla muža, ktorý si ju váži, miluje ju, rešpektuje a hlavne je pre ňu oporou. Sama si uvedomuje, že keby neprišla takáto zmena, pravdepodobne by teraz už nebola medzi živými, a preto je nesmierne šťastná, že dostala druhú šancu a hlavne, že sa jej poriadne chopila a vyťažila z nej maximum. V minulosti sa cítila ako odpad spoločnosti, no teraz jej konečne vie niečo ponúknuť na oplátku aj ona.

Každé ráno strávi približne polhodinou písaním vecí, za ktoré je v živote vďačná a každý večer predtým, ako zaspí, si pozrie alebo vypočuje niečo pozitívne. Čo sa týka fitness, cvičenie ju nesmierne baví a cvičí až 6-krát týždenne a venuje sa svojím klientom.

„Obklopujte sa pozitívnymi vecami a vyhýbajte sa negativite. Čítajte knihy, ktoré vás vedia aj niečo naučiť. Ja napríklad čítam veľa kníh o sebarozvoji a aj keď nemám čas čítať, tak siahnem po audioknihách. Dobrým zdrojom je taktiež YouTube. Sú tam tisícky videí, ktoré vám pomôžu dostať sa cez hocijakú situáciu. Namiesto pozerania televízie či flákania sa venujte váš čas tomu, aby ste sa zlepšovali.“ Tento príbeh pekne dopĺňa ja článok o výhodách cvičenia, kde vidíme, že na mentálne zdravie má enormný vplyv, pričom výrazne znižuje depresiu, príznaky úzkosti, výkyvy nálad a podobne. Cvičenie je jednoducho liek.

