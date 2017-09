8 zázračných potravín, z ktorých sa chudne. Ak ich budeš jesť, tvoja strata tuku naberie nový rozmer

Určite si už mnohokrát narazil na rôzne články a infografiky opisujúce jedlá, ktoré svojimi zázračnými účinkami slúžia na chudnutie. Jedlá a potraviny, ktoré v diéte musíš mať v jedálničku a tvoja strata tuku naberie nový rozmer. Nebudeme to dlho naťahovať a prejdime rovno k ôsmim zázračným potravinám, z ktorých sa chudne.

1. Neexistujú

2. Žiadne

3. Zázračné

4. Potraviny

5. Z

6. Ktorých

7. Sa

8. Chudne

Tak a teraz existujú asi len dve skupiny ľudí. Tí, ktorí sa pousmiali a povedali si niečo v štýle: „uf, našťastie Fitcult zase raz len trafil klinček po hlavičke“. Vy máte u mňa proteín. Druhá skupina taká nadšená nebude. Sú to presne tí, ktorí hľadajú skratky a rýchle riešenia. Ako sme si už raz povedali v našom Instagram príspevku - takéto hľadanie skratiek skončí vždy zle. Nielenže ľudia nedosiahnu cieľ, ale budú aj nahnevaní ešte viac ako pred začatím. Rýchle diéty, krátkodobé pokusy, detoxikačné čaje na chudnutie, priblblé rady z časopisov, nasledovanie trendov a podobne. Zabijú roky hľadaním toho správneho rýchleho spôsobu, ako zhodiť tuk a pritom by stačilo investovať čas napríklad do čítania článkov, štúdií a do rozmýšľania. Áno, rozmýšľania. V dnešnej dobe sú ľudia leniví robiť aj to.

Snažia sa vám predať najlepší tréning? Najlepší jedálniček? Revolučný týždenný plán pred letom na chudnutie? Sú to klamári. Neexistuje rýchle riešenie. Žiadna magická pilulka. Si to len ty a musíš máť v sebe akýsi chtíč niečo dosiahnuť. Musíš makať a nikto to za teba neodrobí. Motivačný bullshit? Možno. Ale kedy si niektorí ľudia uvedomia, že žiadne rýchle riešenia neexistujú, ale strata tuku je o kalorickom deficite, trpezlivosti a tvrdej drine? Môžeš mať pri sebe coacha, môžeš využiť náš Online Coaching, ale musíš makať. Naučíme ťa čo robiť, ako, prečo, kedy, máš šancu sa pýtať na nekonečno otázok 24 hodín 7 dní v týždni, môžeme byť s tebou zavesení na Skype deň čo deň... ale nebudeme za teba jesť a makať. To je na tebe. A ak si uvedomíš, že každý môže mať postavu, po ktorej túži a každý môže zhodiť tuk, ale zmena nepríde za 4 minúty, môžeš byť ďalší z tých ľudí, ktorí svoj cieľ dosiahnu a tá cesta bude možno kľukatá, ale budeš mať úsmev na tvári.

Podobné nadpisy ako je tento vznikajú z dôvodu, že naženú čítanosť, mnoho ľudí im verí a po objavení tých magických 8 potravín si myslia, že sa niečo zmení. Nezmení sa ale nič. Ak je tu niekto, kto nášmu titulku uveril a myslel si, že konečne nájde 8 potravín, ktoré musí jesť, aby schudol, gratulujem mu. Naozaj, bez irónie. Ak toto čítaš, pravdepodobne si už pri tomto odseku uvedomuješ, že tvoje hľadanie skratiek, lenivosť a vyhováranie sa vedie do slepej uličky. Ak chceš schudnúť, musíš byť v kalorickom deficite. To je základ. Následne musíš prijímať dostatok bielkovín. Potom si stanoviť rozumný pomer sacharidov a tukov. Ideálne bude zakomponovať do svojho života cvičenie. Pri tom všetkom sa zameraj aspoň na 80 % nutrične hodnotných, čo najmenej spracovávaných potravín, nezabúdaj na vlákninu a ostatok kalórií doplň hocičím, na čo máš chuť. O všetkom máme články, každú tému rozoberáme z rôznych uhlov. Skús to. Preštuduj si články, zapisuj si jednotlivé poznatky a poď to skúsiť. Nehľadaj skratky. Magické pilulky. Nič z toho nebude fungovať.

Ale čo potraviny s negatívnymi kalóriami?

Na tie predsa nemôžeme zabudnúť! Veď podľa niektorých odborníkov existujú určité potraviny, ktoré majú negatívne kalórie a vďaka nim chudneme. Typickým príkladom je grep. Predpokladám, že ide o takú klasickú "rozprávku", ktorú pozná každý, kto zakopol o cvičenie. „Daj si grep, ideálne grepový džúš. Ten je viac na chudnutie a spaľuje tuky“. Ďalšia z vecí, ktoré neplatia.

Aj takto sa lákajú nevedomí ľudia...

Teória potravín s negatívnymi kalóriami vznikla pravdepodobne kvôli termickému efektu jedla (TEF). V jednoduchosti povedané, TEF predstavuje množstvo energie, ktorá je potrebná na samotné spracovanie jedla po jeho skonzumovaní. Ide o určitý úbytok zo skonzumovanej energie. Najnižšie TEF majú tuky (1-3 %), sacharidy sú niekde medzi (5-10 %) a najvyššiu hodnotu TEF majú bielkoviny (15-30 %). TEF primárne ovplyvňuje rozloženie makroživín v tomto jedle a celkové množstvo kalórií jedla. Avšak, tých maximálne 30 % nie je 100 %. To, že z niektorých potravín sa chudne, pretože sa radia medzi potraviny s negatívnymi kalóriami, je hlúposť.

Ak ti nepostačuje logika a vlastnosť TEF, môžeme sa pokojne pozrieť aj na štúdiu, kde subjekty konzumovali polovicu grepu pred každým jedlom. Si prekvapený, že aj takýto výskum existuje? V každom prípade, závery výskumu sú, že sa nepreukázali žiadne rozdiely v hmotnosti medzi skupinami.

Našťastie, množstvo z jedál označovaných ako tie čarovné s negatívnymi kalóriami je nízko-kalorických. Druhá výhoda, množstvo z nich je aj nutrične hodnotných a náš príjem mikroživín určite obohatia, čo je v konečnom dôsledku pri diéte veľmi výhodné a ak sa bavíme o ovocí, pomôže nám okrem iného aj s príjmom vlákniny a opäť raz - vláknina je veľmi dôležitá nielen pri chudnutí. Potraviny s nálepkou "na chudnudie", "zázračné", "s negatívnymi kalóriami" teda nie sú nevhodné na konzumáciu, ale pointu snáď každý chápe. Sú to len ďalšie potraviny a kalórie navyše a aj z grepu môžeš pribrať, pokiaľ ti prispeje k tomu, že budeš kvôli nemu v kalorickom nadbytku.

A ak by ťa zaujímali zmozaikované "potraviny" z úvodnej fotky k článku, páči sa. Asi nič, čo by si si vychutnal.

Nie sú jedlá, z ktorých sa chudne a nie sú ani jedlá, z ktorých sa priberá. Toto je jedna vecí, ktoré nezomrú asi nikdy. Otázky, či sa z *dosaď si hocijaké jedlo* priberá a či je *dosaď si hocijaké jedlo* diétne sú naozaj nesmrteľné a aj preto pred niekoľkými rokmi vznikol koncept IIFYM, ktorý však stále niektorí tak trochu kazia, hlavne kvôli dôvodom v tomto článku. V každom prípade, teraz sa role tých dvoch skupín, ktoré som spomínal v úvode článku, trošičku pretočia. Prvá skupina totiž ten proteín u mňa nemá (možno inokedy) a druhá skupina sa konečne pousmeje, pretože si kopec vecí uvedomí. Snáď. Potrebujú to.