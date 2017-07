Marhuľovo-pudingový koláč ťa nielenže chuťovo uspokojí, ale aj poriadne osvieži (Recept)

V tomto období je k dispozícii kopa čerstvého ovocia a bola by veľká škoda ho nevyužiť. Pripravili sme si vynikajúci koláčik z marhúľ, ktoré obsahujú množstvo karoténov (predstupne vitamínu A), kyselinu listovú a pantoténovú. Ako sladidlo do cesta sme využili xylitol - brezový cukor obsahujúci o 35 % menej kalórii ako cukor. Ak ho nemáš, nič sa nedeje a použi tvoje obľúbené sladidlo. Koláčik odporúčame aj posypať mandľovými lupienkami, chutí ešte lepšie.

INGREDIENCIE

na cesto



100g celozrnnej špaldovej múky

40g ovsenej múky (pomleté vločky)

40g mandľovej múky (pomleté mandle)

30ml kokosového oleja

50ml vody

1 ČL škorice

15g xylitolu (trstinového cukru alebo iného sladidla)

na náplň

400g marhúľ

20g vanilkového pudingového prášku

150ml mlieka

100ml vody

150g tvarohu

1 ČL vanilkového extraktu

sladidlo podľa chuti (stévia)

voliteľné: mandľové lupienky na posypanie

POSTUP

Všetky suroviny na cesto zmiešame a vznikne nám tuhé cesto, ktoré vtlačíme do formy (priemer 24cm). Marhule umyjeme, rozkrojíme na polovice, vykôstkujeme a naukladáme na cesto. Pudingový prášok a ľubovoľné sladidlo zmiešame, prilejeme vodu, mlieko a uvaríme do zhustnutia. Do ešte horúceho pudingu jemne vmiešame tvaroh spolu s vanilkovým extraktom a túto zmes vylejeme na marhule. Koláč ešte pred pečením môžeme posypať mandľovými lupienkami. Pečieme 50 minút na 180°C. Pred krájaním necháme koláčik vychladnúť minimálne 2-3 hodiny.

NUTRIČNÉ INFORMÁCIE

(na 1 kúsok, celý koláč rozkrájame na 10 častí)

Kalórie: 152

Bielkoviny: 5g

Sacharidy: 22g (z toho vláknina 2g)

Tuky: 6g

Ak sa ti recept podarí, vedz, že sledujeme aj #fitcult na Instagrame. Fotku určite nezabudni označiť naším hashtagom.