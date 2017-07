Zdravá jogurtovo-malinová zmrzlina plná bielkovín a takmer bez tuku (Recept)

V lete to bez zmrzliny snáď ani nejde. Pravdaže, najčastejšie siahame po tej kupovanej, teda cukor, glukózový sirup, rastlinné oleje... Jasné, v rozumných množstvách si treba dopriať aj takú a ak konzumujeme aspoň 80 % nutrične hodnotných jedál počas dňa, pričom nezabúdame ani na vlákninu, je to v pohode. Ak však chceš skúsiť niečo menej kalorické, bez tuku, cukru no so slušnou dávkou bielkovín, tento recept je pre teba ako stvorený. Polovica celej misky má len 153 kalórií a 22 g bielkovín! Čo sa týka príchute, môžeš naplno zapojiť svoju fantáziu, my sme si zvolili malinovú.

INGREDIENCIE

400g gréckeho jogurtu

100ml mlieka

1 ČL vanilkového extraktu

100g malín (použili sme mrazené)

sladidlo podľa chuti (stévia)

POSTUP

Jogurt vymiešame s mliekom, vanilkovým extraktom a ľubovoľným sladidlom dohladka. Jogurtovú zmes vlejeme do nádoby a dáme do mrazničky. Aby bola zmrzlina čo najhladšia bez zrazených kryštálikov, je potrebné ju každú polhodinu premiešať a uhladiť. Po hodine (teda po druhom zamiešaní) rozmixujeme maliny, ktoré nanesieme na zmrzlinu a jemne premiešame opačným koncom lyžice, aby sme vytvorili mramorový efekt. Do zmrzliny môžeme dať aj zopár celých malín. Necháme v mrazničke približne ďalšiu hodinu (už bez miešania) a môžeme podávať.

NUTRIČNÉ INFORMÁCIE

(na 1/2 množstva)

Kalórie: 153

Bielkoviny: 22g

Sacharidy: 13g

Tuky: 1g

