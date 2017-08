Fit jahodová torta chutí skvelo a pochváliť sa môže aj slušnými nutričnými hodnotami (Recept)

Ovocné torty patria medzi klasiky asi každej domácnosti. Čo tak zameniť piškótové cesto s kopou cukru a smotanový krém s kopou tuku za niečo zdravšie a menej kalorické? Musíme sa pochváliť, táto torta je veľmi vydarený kúsok. Zachutí aj tým, ktorí zdravé koláčiky príliš v láske nemajú. Bonusom ku skvelej chuti sú aj veľmi slušné nutričné hodnoty. My sme použili jahody, no skvelá bude aj s použitím malín, černíc či čučoriedok. O túto dobrotu nesmieš prísť, takže šup do kuchyne.

INGREDIENCIE

na cesto



100g špaldovej múky

2 vajíčka

40g xylitolu (trstinový, kokosový cukor)

50ml vody

50ml mlieka

10g kokosového oleja

1 ČL prášku do pečiva

na krém

250g jemného tvarohu

125g ricotty

sladidlo podľa chuti (stévia)

1-2 ČL citrónovej kôry

300g jahôd

POSTUP

Bielka si vyšľaháme s xylitolom (cukrom) na tuhý sneh. Žĺtka si s vodou vyšľaháme mixérom do peny. K žĺtkom primiešame múku, mlieko, olej a kypriaci prášok. Túto zmes jemne vmiešame do snehu z bielkov. Cesto vylejeme do tortovej formy (priemer 20cm) a pečieme približne 20 minút na 180°C. Zatiaľ si pripravíme krém. Tvaroh vymiešame s ricottou a ľubovoľným sladidlom do hladka. Dochutíme citrónovou kôrou a krém natrieme na vychladnutý korpus. Ozdobíme jahodami a necháme stuhnúť v chladničke aspoň 2 hodiny.

NUTRIČNÉ INFORMÁCIE

(na 1 kúsok, celú tortu rozkrájame na 10 častí)

Kalórie: 114

Bielkoviny: 7g

Sacharidy: 15g

Tuky: 4g

Ak sa ti recept podarí, vedz, že sledujeme aj #fitcult na Instagrame. Fotku určite nezabudni označiť naším hashtagom.