Jemná a nadýchaná čerešňová bublanina, ktorá má len 66 kalórií na jeden kúsok (Recept)

Kto už by len nepoznal bublaninu. Klasika, ktorá sa pečie asi v každej domácnosti. Keďže tu máme sezónu čerešní, rozhodli sme sa pre fit prevedenie. Žiaden cukor ani olej (pre menší obsah kalórií sme ho nahradili jogurtom), celozrnná múka, ovsené vločky... Prípravy sa neboj, všetko zmiešať a vyliať na plech určite zvládneš. Použili sme bežné suroviny, ktoré by si mal mať aj teraz v zásobe, takže poďme piecť.

INGREDIENCIE

70g celozrnnej špaldovej múky

40g ovsenej múky (mleté ovsené vločky)

1 vajíčko

1 bielko

70g bieleho jogurtu

odmerka proteínu (môžeme vynechať)

130ml mlieka

150g vykôstkovaných čerešní

1 kopcová ČL kypriaceho prášku

sladidlo podľa chuti (stévia)

POSTUP

Všetky ingrediencie zmiešame, malo by nám vzniknúť redšie cesto. V prípade potreby môžeme použiť viac mlieka. Do cesta vmiešame vykôstkované čerešne a jemne premiešame. Cesto nalejeme do plechu vystlaným papierom na pečenie (rozmer 20x20cm) a pečieme 25-30 minút pri teplote 180°C. Pre cukrový efekt môžeme bublaninu posypať kokosovou múkou.

NUTRIČNÉ INFORMÁCIE

(na 1 kúsok, celý koláč nakrájame na 12 kúskov)

Kalórie: 66

Bielkoviny: 4g

Sacharidy: 9g (z toho vláknina 1g)

Tuky: 2g

