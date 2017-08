Flexibilné stravovanie (IIFYM) mení životy: Keď neúspešné pokusy a zlyhania nahradí sloboda a šťastie

V úvodnej časti IIFYM mení životy sme sa pozreli na niekoľko skvelých príbehov a ukážok toho, že keď človek pochopí princíp kalorickej bilancie, rozloženia makroživín a flexibility v rámci stravovania, dejú sa zázraky nielen po fyzickej, ale i psychickej stránke. Neuveriteľne nás tešia správy mnohých z vás, že ste vďaka Fitcultu pochopili flexibilné stravovanie a tento komplexnejší pohľad na výživu vám naozaj zmenil život k lepšiemu. Dnes si predstavíme Erika, ktorému dalo IIFYM predovšetkým voľnosť, Romana, ktorý si našiel štýl stravovania do konca života, no tiež Honzu, keďže si konečne rád dopraje, no nezabúda na kalórie, Lenku, ktorá si už konzumuje jedlo bez stresu, no a takisto Kiku. Tá toho skúšala mnoho, no až IIFYM jej dalo slobodu a šťastie.





Začal som čítať o veciach ako sú makroživiny (bielkoviny, sacharidy, tuky). Zo začiatku som len vyhodil junkfood a netlačil do seba ako tank, váha išla postupne dole, zaraďoval som aj cheatday, z ktorého sa však stávali aj cheatweeks. Potom mi kamarát poradil jedného makača, ktorý chodil cvičiť do rovnakého gymu ako on a vraj sa stravuje flexibilným stravovaním (ten makač je jeden z Fitcult coachov, Vilo). Začal som hádzať jedlo do fitmee a počítať kalórie, len som spravil hneď zásadnú chybu, a to nízke nastavenie kalórií. Sacharidy som v jeden moment držal na nejakých 50-60 g za deň sa mi zdá... Moje chudnutie sa na chvíľu pozastavilo a zmenil to až príchod na internát do TT. Začal som viac čítať, hlavne Fitcult. Neskôr som si konečne nastavil kalórie na hodnotu, ktorú dokážem dlhodobo plniť a od januára 2017 som začal aj s Intermittent Fastingom, ktorý mi osobne vyhovuje. Čo mi IIFYM dalo? Hlavne myslím, že voľnosť. Nie som odkázaný na 5 stále tých istých jedál, na kuracie prsia na vode s brokolicou, ďalej, že nemusím jesť v malých porciách a podobné reči, a aj keď idem von nemusím panikáriť, ak si nezoberiem „krabičkové jedlo“. Taktiež ma to naučilo, že z jedného nezdravého jedla nepriberiem, ako aj z jedného zdravého neschudnem a že človek by mal budovať seba na celý život a nielen na letnú dovolenku. Mrzí ma, že vidím stále v gyme trénerov s broscience prístupom a že ľudia viac veria počtu followerov na Instagrame ako kvalitnému zdroju informácií.

138 kg vs. 98 kg

Vďaka IIFYM som sa konečne po 2 rokoch cvičenia niekam posunul. Nechápal som vôbec načo by som niečo takéto mal skúšať. Všetci mi tvrdili, že jedz len mäso a ryžu inak neporastieš! Na kulturistických fórach o IIFYM nie je veľmi pekne popísané a strašne veľa profi kulturistov IIFYM odsudzuje. V mojom okolí to nikto nerobil, ale predsa som sa na to dal a malo to okamžite výsledky! Z 85 kíl som za 3 mesiace schudol na 76 (kvôli hlúpo nastaveným kalóriám to išlo strašne rýchlo). Teraz som v objemovej fáze a s IIFYM je to to najlepšie, čo môže byť. Nie je to samozrejme len o sladkostiach, začal som naopak jesť viac zeleniny a ovocia ale 20 % (aj viac) junk foodu tam stále mám :D. IIFYM odporúčam a už nikdy sa na nič iné nedám. Večne dostávam narážky na to, že takto žiadnu formu nevybudujem a že či ma baví si vkuse všetko vážiť, ale tak o tom to je. Nebyť Fitcultu a ich skvelých článkov, tak sa o tom asi nikdy nedozviem. Ďakujem!

Honza

Spoustu lidí má za to, že když sní denně 10 donutů a 2 Big Macy, započítají si to do maker a pak řeknou, že jedou IIFYM. Tak to ale bohužel v 90 % případů nefunguje. Ano, člověk se může časem dopracovat k několika nezdravým jídlům denně a přesto bude držet nízké procento tuku, avšak když má někdo 30 % tuku a chce shodit a denně sní několik kebabů a vymluví se na IIFYM, je to prostě špatně. Pravda je taková, že IIFYM neznamená jíst špatně a jen počítat makra, znamená to jíst správně, avšak s pestrostí v jídelníčku, ne jen kuře a rýže, ale i jiné potraviny, KTERÉ BUDOU SEDĚT DO MAKER, proto If It Fits Your Macros. 99 % totiž nezvládne jíst nezdravé (ale chutné) věci v přesně daném množství a nakonec jich sní podle chuti, tzn. celá dieta zase na nic. Ono totiž nezdravá jídla pořádně ani nezasytí. Je bláhové si myslet, že naturální cvičenec bez extrémní dávky talentu udělá pěknou postavu pojídáním sladkostí. Na závěr přidávám svoji proměnu (2 měsíce) s IIFYM, kdy jsem opravdu jedl i špatné věci, avšak jsem je vždy započítal do kalorického příjmu, tudíž jsem během těchto "cheat days" byl stále v kalorickém deficitu.

Lenka

Čo sa týka IIFYM, musím povedať, že mi to naozaj zmenilo život. Predtým som sa venovala tancu, veľa sa učila, nič som nikdy nestíhala, nonstop vystresovaná a na jedlo nejak neostával čas. Okolie si všímalo, že moja váha stále klesá, mysleli si, že som anorektička. Keďže si moje telo odvyklo jesť,dostala som sa do bodu, že mi nechutilo vôbec nič. Nič sladké, žiadne fastfoody,zelenina, skrátka nič. Môj žalúdok bol maximálne stiahnutý. Môj priateľ sa rozhodol, že s tým začne niečo robiť. Jedlo si zapisoval do MFP a chcel, aby som to začala robiť aj ja. Nechcela som počúvať, bol tvrdý a stálo ma to veľa sĺz, ale patrí mu jedno obrovské ĎAKUJEM! Keďže som si napísala čo všetko za daný deň musím zjesť, mala som režim, žalúdok sa mi opäť roztiahol. Jem všetko, ale s mierou. Jedlo si užívam, nemusím sa nútiť jesť. Cvičím, jem, pijem veľa čistej vody a cítim sa fit nielen fyzicky, ale aj psychicky. Tanec mi naozaj chýba, ale všetko sa stíhať nedalo a myslím, že zdravie je prvoradé. Môj metabolizmus znovu začal pracovať. Cvičím asi 5 mesiacov, kalórie si stále počítam, moja pôvodná váha je späť aj s nejakým tým svalom a musím s hrdosťou oznámiť, že sa cítim skvele!

Fotka vľavo z najtučnejšieho obdobia, kedy som sa rozhodla so sebou niečo spraviť (65kg, aj keď to nie je dôležité a minimum svalov). Fotka vpravo koniec diéty, Vianoce 2016, ďalej som to už nezvládala potiahnuť (necelých 55kg ak si dobre pamätám). Medzi tými dvomi fotkami je kopec neúspešných pokusov a zlyhaní. Najprv som začala behávať (2012?) a bavilo ma to, lebo som okamžite videla, ako ide váha dole. Zároveň som bola na (nie tak striktnej) paleo strave, cca 2 mesiace. Postupne som pridávala mliečne produkty a dostala som sa k tomu, že som nejedla sacharidy. Kura s brokolicou, mňam mňam. Toto nebola cesta. Potom nasledovali cheat days a dni, kedy som dodržiavala jedálniček a dni, kedy mi to bolo jedno. Začala som chodiť do posilky a nechápala som, prečo nechudnem, keď mám stravu ako tak zdravú a ešte aj cvičím. Až v lete 2016 som si začala rátať kalórie a postupne sa dopracovala k druhej fotke. Ešte dodám, že som nikdy nebola slobodnejšia a šťastnejšia, čo sa jedla týka ❤

Aj ty môžeš mať prehľad o kalorickom príjme, naučiť sa o optimálnom množstve kalórií a rozložení makroživín pre tvoje telo a tvoj životný štýl a hlavne sa naučiť stravovať tak, aby si nebol/a otrokom jedla. Stačí popremýšľať o našich službách, resp. Online coachingu, pretože to robíme poctivo a chceme ľudom otvárať oči, zlepšovať stav nielen slovenského fitness priemyslu a hlavne učiť, lebo vieme, aký veľký chaos majú kvôli médiám a dogmám ľudia v hlave. Jedna spolupráca s nami ti môže, ak budeš mať chuť, motiváciu, snahu a záujem, zlepšiť život. Naučiť ta princípom stravovania, vedieť pre seba (životný štýl) optimálny príjem množstva jedla, rozloženie makroživín a celkovo sa ťa za dané obdobie coachingu pokúsime naviesť na pre teba správne cestičky, ktorých sa môžeš držať do konca života.