Osviežujúce Piña Colada smoothie plné bielkovín ti spríjemní horúce letné dni (Recept)

A je to tu, slnečné počasie a neznesiteľné horúčavy. V týchto dňoch máš asi menšiu chuť na jedlo a skôr uvítaš niečo ľahšie a osviežujúce. Preto sme si pripravili toto parádne smoothie s dostatočným množstvom bielkovín. Môžeš si ho vychutnať napríklad aj po tréningu. Recept, ak sa to dá vôbec tak nazvať, je až smiešne jednoduchý, takže do 5 minút už môžeš popíjať tvoju proteínovú piña coládu.

INGREDIENCIE

300g ananásu (použili sme čerstvý, no môže byť aj z konzervy)

140g gréckeho jogurtu

200ml kokosového mlieka (môže byť aj obyčajné)

1 odmerka proteínu

10g kokosu

ľad podľa potreby

POSTUP

Ananás nakrájame na menšie kúsky a spolu s ostatnými ingredienciami rozmixujeme (buď klasickým ponorným mixérom alebo v smoothie mixéri). Ihneď podávame, v horúcich dňoch najlepšie s ľadom.

NUTRIČNÉ INFORMÁCIE

( na 1/2 množstva, z celej dávky vyjdú 2 porcie)

Kalórie: 226

Bielkoviny: 20g

Sacharidy: 27g (vláknina 2g)

Tuky: 5g

Ak sa ti recept podarí, vedz, že sledujeme aj #fitcult na Instagrame. Fotku určite nezabudni označiť naším hashtagom.