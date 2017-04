Skvelé vajíčka v batátových košíčkoch poslúžia ako chutné hlavné jedlo či slaný dezert (Recept)

Máme tu veľkonočné sviatky, teda stretnutia s rodinou a veľa jedla. Pre zmenu sme si pripravili slané jedlo, ktoré padne perfektne napríklad na raňajky spolu s čerstvou zeleninou. Recept je rátaný na 12 porcií, no ak neplánuješ raňajky celej rodine alebo si nechať nejaký košíček do zásoby v chladničke, použi polovičné množstvo surovín. Sladké zemiaky tvoria s vajíčkami parádnu kombináciu a najlepšie chutia ešte teplé.

INGREDIENCIE

12 vajíčok

250g batátov

120g cukety

soľ

mleté čierne korenie

POSTUP

Batáty ošúpeme a nastrúhame ich nahrubo. Cuketu taktiež nastrúhame, pridáme k batátom a dochutíme soľou a mletým čiernym korením. Polievkovou lyžicou naberáme zmes a utláčame do muffinových formičiek do tvaru košíčka. Ak nepoužívame silikónové formičky tak formičky na muffiny vymastíme olivovým olejom. Košíčky pečieme 15 minút na 180°C. Do predpečených košíčkov pridáme vajíčko, posolíme a pečieme ďalších 10 minút. Pred vybratím košíčkov z formičiek ich necháme úplne vychladnúť.

NUTRIČNÉ INFORMÁCIE

na 1 košíček (z celkového množstva ich vyjde 12)

Kalórie:80

Bielkoviny: 7g

Sacharidy: 5g

Tuky: 4g

Ak sa ti recept podarí, vedz, že sledujeme aj #fitcult na Instagrame. Fotku určite nezabudni označiť naším hashtagom.