Dopraj si úžasný obed či večeru. Špagety s kuracími guľôčkami a rajčinovo-bazalkovou omáčkou si určite obľúbiš (Recept)

Dezertov už tu máme dosť, čo myslíš? Tentoraz sme si pripravili recept na vynikajúci obed či večeru. Mäsové guličky z kuracích pŕs v kombinácii so špagetami, rajčinovou omáčkou a roztápajúcou sa mozzarellou si musíš zamilovať. Príprava je jednoduchá a guľôčok je dosť, vydržia ti v chladničke aj do zásoby.

INGREDIENCIE

na guličky

450g mletých kuracích pŕs

1 vajíčko

2 strúčiky cesnaku

30g ovsených otrúb (alebo celozrnnej strúhanky)

1 ČL sušenej bazalky

1 ČL oregana

1/2 ČL kajenskej papriky

hrsť čerstvej bazalky

mleté čierne korenie

soľ

olivový olej

na omáčku

1 konzerva krájaných rajčín (425g)

1 rajčinový pretlak (500ml)

2 ČL sušenej bazalky

čerstvá bazalka

soľ

celozrnné špagety

mozzarella

POSTUP

Kuracie prsia zmiešame s vajíčkom, pretlačeným cesnakom, otrubami a dochutíme bylinkami a koreninami. Plech si vyložíme papierom na pečenie a potrieme ho olivovým olejom. Zo zmesi tvarujeme guličky, ktoré pečieme 15 minút na 180°C. Zatiaľ si pripravíme omáčku. Krájané rajčiny a pretlak vylejeme do väčšej panvice a ochutíme sušenou bazalkou a soľou podľa chuti. Upečené guličky pridáme do omáčky, chvíľku povaríme a na záver pridáme čerstvú bazalku. Podávame so špagetami a nastrúhanou mozzarellou.

NUTRIČNÉ INFORMÁCIE

na jednu porciu (6 guličiek s omáčkou) z celkového množstva ich vyjde 24

(špagety a mozzarella nie sú zarátané)

Kalórie: 231

Bielkoviny: 32g

Sacharidy: 14g (z toho vláknina 1g)

Tuky: 3g

Ak sa ti recept podarí, vedz, že sledujeme aj #fitcult na Instagrame. Fotku určite nezabudni označiť naším hashtagom.