Jediná veta od bývalého naštartovala jej premenu, pri ktorej schudla až 65 kilogramov. Z Hayley je nová žena a teraz svojmu ex ďakuje

Keďže mnohí obľubujete články o premenách, sme späť s ďalším príbehom. Naposledy to bol Danny, ktorý dal dole 60 kilogramov a z tučného, nezdravého a nesebavedomého chlapca sa stal muž! Dnes si predstavíme Hayley, ktorá túto hranicu 60kg ešte predčila o 5 kilogramov. Stala sa z nej nová žena a všetko to začalo jednou jedinou vetou, ktorú jej povedal bývalý priateľ.

V hlavnej úlohe sa teda predstaví 25-ročná Hayley Westoby zo Sydney, ktorá sa ešte len ako študentka prvého ročníka na univerzite vypapala vďaka obľube v nezdravom jedle, teda tisíckam kalórií denne na úctyhodných 119 kilogramov. No a táto hmotnosť už bola moc aj pre jej priateľa. Ako to už býva zvykom, všetko sa ale obrátilo úplne naruby a z Hayley je nová žena a jej postava sa určite páči aj jej priateľovi... teda, teraz uz ex-priateľovi a určite aj mnohým ženám. Hayley pracuje ako marketingová manažérka a hoci má práce dosť, aj tak si nájde čas na svoju novú vášeň, budík si nastaví na 5:30 a pred prácou si ide zacvičiť. No ale poďme pekne postupne...

Pôvodne jej plány neboli nejako veľké, zaumienila si totiž zhodiť len 5 kilogramov, no nový životný štýl jej rýchlo zachutil a z pôvodných 5 kilogramov ich napokon zhodila až 65. „Rozhodla som sa nastaviť si cieľ, ktorý je dosiahnuteľný, a to schudnúť 5 kilogramov. Bola som skutočne prekvapená, ako rýchlo sa mi to podarilo. Tak som sa rozhodla pokračovať, vzdelávala som sa v tejto oblasti, či už v cvičení alebo vo výžive. Teraz som schudla 65 kilogramov a som naozaj hrdá na to, čo som dosiahla. Už nikdy sa nebudem musieť hanbiť za svoje telo.“

Hayley však nebola odjakživa dievčaťom, ktoré malo problém s nadváhou. Ešte pred nástupom na univerzitu mala šport rada, hlavne behanie. Celkovo bola aktívna, najradšej mala šprint na 100 metrov, prišlo však nešťastné zranenie. Keď mala 18 rokov, poranila si pravé koleno a lekári jej povedali, nech na behanie už zabudne. Z dievčaťa, ktoré obľubovalo fyzickú aktivitu, sa tak vďaka nešťastnej udalosti stalo dievča, ktoré nič nerobilo a jej váha išla veľmi rýchlo hore. Po začatí štúdia na univerzite si zvykla na študentský život plný alkoholu, zábavy a nezdravého jedla a fit dievča bolo veľmi rýchlo minulosťou. Domáce varenie bolo taktiež minulosťou, keďže kúpiť si nezdravé jedlo a sadnúť si do baru bolo jednoduchšie.

Ani si neuvedomovala, ako zle na tom je, až prišla hádka s priateľom, ktorému na konci vykĺzla z úst tá jedna veta. A nečakajte žiadne zázračné slová. Jednoducho jej bez sevítky povedal "si tučná a radšej schudni". Sama však tušila, že to nemyslel zle a jednoducho už aj on začínal mať starosť o jej hmotnosť. Niekedy teda potrebujete aj takéto momenty, aby ste si uvedomili, na čom ste. Hayley tak vyhodila zo svojho jedálnička nezdravé jedlá, dokonca sa ako študentka aj vzdala alkoholu a sama bola prekvapená, ako rýchlo začala chudnúť. Schudla spomínaných 5 kilogramov, tak sa rozhodla schudnúť ďalších 5, potom ďalších a toto zopakovala nakoniec ešte niekoľkokrát. Pôvodným 119 kilogramom tak dala zbohom.

„Zdravý životný štýl bol obrovskou súčasťou mojej cesty. Hneď ako som začala žiť opäť fit, okamžite som sa opäť zamilovala do tohto spôsobu života. Menila som svoje fyzické aktivity a postupne som sa začala učiť makať aj s činkami. Väčšinu dní teraz vstávam o 5:30, aby som si stihla zacvičiť pred prácou. Po tréningu si dám ovsené vločky a neskôr na obed mäso so zeleninou.“

Najväčší kredit pri jej premene však dáva tomu, že prestala piť alkohol. Ľudia si podľa nej ani neuvedomujú, koľko kalórií sa v ňom nachádza. Hoci to pre ňu ako sociálne naladenú osobu bolo zo začiatku náročné, no uvedomila si, že zabávať sa s kamarátkami sa dokáže aj bez alkoholu. Dokonca sa smeje na tom, že ľudia si dakedy ani neuvedomia, že nepije, keďže obsah jej pohára vyzerá podobne ako napríklad taký pohár vodky.

Aj ona však zvykne mať dni, kedy ju fitko pár dní vôbec neláka, no ako sama hovorí, jej nový priateľ ju neustále podporuje, aby sa držala svojich cieľov. Táto dvojka sa dokonca spoznala práve vo fitku pár mesiacov dozadu a spája ich tak spoločná vášeň. Hayley teda pred prácou na sebe maká, potom ide do roboty a neskôr ešte pomáha aj ďalším ženám so svojimi radami, aby aj ony dosiahli vytúženú postavu.

„Ak by môj ex nepovedal tú vetu, asi by som nebola dnes tam, kde som. Som mu vďačná za to, že ma naviedol na moju súčasnú cestu.“

