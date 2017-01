Ďalšia dávka hodnotení Fitcult Coachingu, pri ktorých nám opäť raz zaplesalo srdce

Prečo sme vďaka nášmu coachingu šťastní, hrdí, poctení a zároveň smutní, ste sa mohli dozvedieť z predošlého článku s prvými ohlasmi ľudí, ktorí sa rozhodli využiť práve naše služby. A keď sa pýtaš: „No, a prečo práve vaše“, tak treba kliknúť sem, kde nájdeš 10 dôvodov. Dnes to nebudeme naťahovať a pustime sa do ďalších feedbackov, pretože dokončených coachingov pribúda, za čo ďakujeme! Opäť pôjde o rozsiahlejšie, ale aj krátke hodnotenia, všetko tak, ako nám ľudia napísali. V priebehu času budeme postupne uverejňovať ďalšie referencie a tešíme sa na nových ľudí, ktorí svoju fitness cestu za lepším životom vložia do našich rúk.

1. Martin (v spolupráci s Fitcult Coachom - Vilom, coaching: komplet)

Čo sa ti najviac páčilo?

„Profesionalita, individuálny prístup, pomoc pri hľadaní optimálneho systému, nie iba súbor pokynov, ale aj odôvodnenie, usmerňovanie na profesionálnej úrovni, trpezlivosť, nadštandardné služby a bonusy, ktoré ani neboli súčasťou balíčka (napr. pomoc pri technike a spoločné tréningy v posilňovni), inšpirácia, zvýšená motivácia, maximálna spokojnosť“

Odkaz pre coacha alebo všeobecne pre Fitcult tím?

„Ďakujem Vilo! Týmto by som sa ti chcel poďakovať za všetko, čo si pre mňa urobil. Vážim si to, budem sa snažiť to čo najviac zúžitkovať a nesklamať. Veľa to pre mňa znamená a záleží mi na tom. Budem sa snažiť urobiť všetko, čo je v mojich silách pre to, aby som na sebe pracoval. Mám svoje sny, ciele a odhodlanie ísť za nimi. Potreboval som prepnúť na vyšší level, začať robiť veci profesionálnejšie. Potreboval som usmernenie, od niekoho, kto je naozaj dobrý. Rozhodol som sa ťa osloviť, pretože som vedel, že si špička vo svojej kategórii. Veril som, že mi môžeš pomôcť a máš mi čo odovzdať. A tak sa aj stalo, naučil som sa veľa, postavil pevné základy a mám na čom stavať. Dosiahol som to, čo som chcel - nastaviť si poriadne a efektívne tréningy a naučiť sa mať v tom systém. Ďakujem Vilo, za všetko, čo si pre mňa urobil. Nikdy na to nezabudnem ;-) Prajem všetko dobré.“

A Martin dodáva, že jediné, čo by sme mali zlepšiť, je: „Vynájsť nejaký inovatívny doplnok výživy, ktorý keď prejde mojim tráviacim traktom, tak ráno zo mňa bude Herkules.“ No, to bude ťažký oriešok :)

2. Agátka (v spolupráci s Fitcult Coachom - Katkou, coaching: komplet)

Čo sa ti najviac páčilo? „Způsob a frekvence komunikace na téměř denní bázi, podrobné vysvětlení čehokoliv a kdykoliv, podpora, starost - já měla pocit, že mám novou chytrou fit BFF a jenom pro sebe :D“ Odkaz pre coacha alebo všeobecne pre Fitcult tím? „Je třeba omílat stále dokola, jak je to všecko super, a že v tom máte pokračovat? :)“ A to sme ešte dostali pozvanie navštíviť krajinu, v ktorej aktuálne Agátka žije (a veru nie je to susedné Česko)... Žeby? 3. Alžbetka (v spolupráci s Fitcult Coachom - Katkou, coaching: komplet) Čo sa ti najviac páčilo? „Nastavenie denného príjmu kalórií, počítanie nutričných hodnôt“ Odkaz pre coacha alebo všeobecne pre Fitcult tím? „Ďakujem Katke za motiváciu, psychickú podporu a nasmerovanie k stravovaniu bez diéty. :)“ 4. Martin (v spolupráci s Fitcult Coachom - Simonom coaching: komplet) Čo sa ti najviac páčilo?

„Úplná odlišnosť starostlivosti trénera pri tvorbe jedálnička a aj tréningového plánu, ako ponúka drvivá väčšina pseudo-trénerov. Pri prvej konzultačnej hodine tréner zisťoval môj bežný stereotyp, obľúbené aj neobľúbené jedlá, časovú vyťaženosť, kalorický výdaj, dokonca aj obľúbený hypermarket (to už bolo moc :)). Na základe týchto informácii zostavil perfektný jedálniček na mieru, trvalo to cca 5 dní a nie 3 sekundy po transakcii ako je dnes vo zvyku. Človek si nemusí ani príliš zvykať, keďže je ,,ušitý" priamo na jedinca, akurát zo začiatku nezvyk - vyšší počet kalórii. Zostavený tréningový plán taktiež vyplýval zo získaných informácii trénera počas spoločnej konzultácie. Nemám čo k tomu dodať, veľmi dobre investované peniaze. ,,Teraz je to už len mojich rukách a nohách :) ". PS: Doporučujem každému !!!!“ Odkaz pre coacha alebo všeobecne pre Fitcult tím? „Coaching som si zaplatil v asi najnevhodnejší čas čo som mohol (obrovská pracovná vyťaženosť), ale získal som veľmi veľa funkčných a overených informácii od svojho trénera. Aj tak išla moja váha hore cca o 5kg - váhy na rôznych cvikoch cca 20percent hore a nebyť posledných dvoch týždňov kedy som ani netrekoval stravu, tak som úplne inde. To však neznamená že sa na to vykašlem, ale práve naopak treba ešte pridať. Svojho coacha Simona som si viac menej vybral sám, keďže sa trocha poznáme aj osobne vedel som do čoho asi idem, pretože je úplne inde čo sa týka cvičenia, techniky, všeobecných znalostí o strave, tréningoch, regenerácii atď. Sám má perfektnú postavu (nikdy by som si napr. nezaplatil trénera čo má veľké brucho a sám by nevypadal lepšie ako ja :)). Trénerovi by som odkázal okrem ďakujem za starostlivosť, aj pevné zdravie, ďalšie svalové prírastky a veľa ďalších klientov. S pozdravom verný čitateľ Martin. :)“ P.S: Neprestávaj makať Martin, išlo ti to super :-) 5. Zoltán (v spolupráci s Fitcult Coachom - Vilom, coaching: komplet)

Čo sa ti najviac páčilo?