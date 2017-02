Famózne vyzerá a ešte lepšie chutí. Priprav si makový závin s višňami (Recept)

Makový závin je stará dobrá klasika, ktorú má v obľube takmer každý. My si ho samozrejme trošku ozdravíme použitím celozrnnej múky a panenského kokosového oleja. V náplni rozhodne nebudeme šetriť makom, vďaka jeho obsahu vlákniny (až 20g na 100g), vápnika a rôznych iných potrebných minerálov ako napríklad železo či horčík. Dosladenie je ako vždy na vás, my sme použili stéviu, no môžete zvoliť ľubovoľné sladidlo, ktoré vám vyhovuje. Pusťme sa teda do tejto maškrty.

INGREDIENCIE

na cesto

250g celozrnnej špaldovej múky

100ml mlieka

1 vajce

1 PL kokosového oleja (15g)

1/2 ČL vanilkového extraktu

na náplň

120g mletého maku

150ml mlieka

200g vykôstkovaných višní (použili sme zavárané)

sladidlo podľa chuti (použili sme stéviu)

POSTUP

Vajíčko si metličkou rozšľaháme s tekutým kokosovým olejom a vanilkovým extraktom. Prilejme mlieko a šľaháme znovu.Na záver vmiešame múku a ručne vypracujeme nelepivé cesto (podľa potreby môžeme pridať ďalšiu múku alebo mlieko). Cesto necháme chvíľku postáť a zatiaľ si pripravíme náplň tak, že mak povaríme s mliekom a sladidlom do zhustnutia. Cesto si na pomúčenej doske vyvaľkáme do tvaru obdĺžnika, natrieme naň makovú náplň, posypeme višňami a zrolujeme. Závin preložíme na plech vystlaným papierom na pečenie a potrieme ho rozšľahaným vajíčkom. Pečieme 25 minút na 180°C. Závin necháme vychladnúť a pred podávaním ho môžeme posypať kokosovou múkou pre cukrový efekt.

Ak sa ti recept podarí, vedz, že sledujeme aj #fitcult na Instagrame. Fotku určite nezabudni označiť naším hashtagom.

NUTRIČNÉ INFORMÁCIE

na 100g

Kalórie: 248

Bielkoviny: 9g

Sacharidy: 32g (z toho vláknina 4g)

Tuky: 10g