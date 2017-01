 Lahodná banánovo-čokoládová torta so slušnou dávkou bielkovín (Recept)

Dnes sa hlásime s ďalším chutným fit dezertom. Banány, tvaroh, čokoládový puding... no a 9g bielkovín v jednom kúsku znie tiež celkom lákavo, však? Puding v tomto recepte netreba variť zvlášť, stačí primiešať prášok do náplne. My sme na osladenie použili bezkalorickú stéviu, no výber a množstvo sladidla je len na tebe. Príprava je ako vždy veľmi jednoduchá a postačí nám len zopár surovín, ktoré máš možno aj práve teraz doma.

INGREDIENCIE

na korpus

90g mletých ovsených vločiek

30g mletých mandlí

1 vajíčko

voda podľa potreby

sladidlo podľa chuti (použili sme stéviu)

na náplň

2 väčšie banány

500g jemného tvarohu

1 balíček čokoládového pudingu (prášok)

1 ČL vanilkového extraktu

stévia (ľubovoľné sladidlo podľa chuti)

POSTUP

Z pomletých vločiek, mandlí, vajíčka, sladidla a trochy vody si vypracujeme tuhšie cesto, ktoré vtlačíme do tortovej formy (priemer 20cm). Na náplň si vymiešame tvaroh s pudingovým práškom, vanilkovým extraktom a dosladíme podľa chuti. Na ovsený korpus dáme 1/3 náplne, na ktorú naukladáme a mierne zatlačíme pozdĺžne rozkrojené banány. Zalejeme zvyšnými 2/3 náplne a pečieme 30-35 minút na 180°C. Pred podávaním necháme tortu vychladnúť a môžeme ju ozdobiť roztopenou horkou čokoládou a čerstvým banánom.

Ak sa ti recept podarí, vedz, že sledujeme aj #fitcult na Instagrame. Fotku určite nezabudni označiť naším hashtagom.

NUTRIČNÉ INFORMÁCIE

(na 1 kúsok, z celkového množstva ich vyjde 10)

Kalórie: 124

Bielkoviny: 9g

Sacharidy: 17g (z toho vláknina 2g)

Tuky: 3g