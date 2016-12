Mamička schudla skoro 50kg po tom, čo zistila, že ju podvádza manžel a s jeho milenkou ju nazývajú tučnou kravou

Mali sme tu už napríklad Conner Rensch, ktorej sa takmer celý život kvôli nadváhe smiali, šikanovali ju, ponižovali a dokonca jej aj priali smrť. Conner však na sebe zamakala a teraz sa môže pochváliť postavou, ktorú jej závidí nejedna žena. Naposledy sme sa zamerali na úplne opačný prípad, kedy hlavnú úlohu nehrala obezita, ale ďalší veľký problém mnohých dievčat - anorexia. Hattie však zmenila svoje myslenie, dokázala ju zdolať a je z nej krásna a inšpirujúca žena. Teraz budeme pokračovať ďalšou premenou, kedy motivácia niečo so sebou robiť prišla opäť z inej situácie, a to nie zrovna príjemnej.

Samozrejme, aj šikanovanie, ako bolo v prípade Conner, nie je príjemná záležitosť, no 34-ročná Betsy Ayala sa dočkala urážky od ženy, ktorá spávala s jej manželom. Betsyna váha nabrala obrovské rozmery po tehotenstve, kedy sa ešte výraznejšie navýšila a skončila až na čísle okolo 118 kilogramov. Bolo to ešte v roku 2013, kedy sa starala o svoju dcérku Isabelle, príliš sa nehýbala, len sa prejedala a skončilo to tak, ako to skončilo. Jej "objemovka" sa však nepáčila manželovi a o 6 mesiacov Betsy zisťuje, že ju podvádza. Ba čo viac, našla aj správy od jeho milenky, v ktorej si robí srandu z jej nadváhy a nazýva ju veľmi nepekne, tučnou kur*ou.

Namiesto toho, aby opäť upadla do depresie, sa však rozhodla so sebou niečo robiť a ukázať teraz už ex-manželovi, akej bojovníčky sa vzdal. Spojila sa so svojou sestrou, začali spolu cvičiť a obmedzila v strave mnohé sladkosti. Teraz je Betsy slobodnou mamičkou a fitko navštevuje až šesťkrát do týždňa, takže z cvičenia sa stala srdcová záležitosť. Podvádzanie od manžela tak teraz berie s úsmevom, keďže práve to ju naštartovala za jej lepším "ja" a teraz váži okolo 72 kilogramov.

Na tejto fotke bola už ľahšia o takmer 10kg z pôvodných viac ako 118kg

„Momentálne to cítim tak, že to, čo urobil, bolo akýmsi požehnaním, keďže v opačnom prípade by som zostala obéznou asi navždy. Stále som sa modlila, aby sa môj život zmenil a som rada, že som dostala ďalšiu šancu, aby sa tak stalo. Po každom cvičení som skončila v slzách a vtedy som už bola presvedčená, že musím so sebou niečo robiť a že sa zmením kvôli sebe a kvôli mojej dcére. Chcela som, aby bola hrdá na svoju maminu a chcela som byť jej príkladom a vzorom.“

Betsy a jej problémy s váhou prišli už v čase, keď mala 13 rokov a začala so svojou prvou diétou, ku ktorej ju priviedli stavy úzkosti. „Problémy s váhou som mala takmer celý život. Vždy som bola bacuľatou, nikdy som nešportovala alebo robila nejakú fyzickú aktivitu, lebo som proste mala nadváhu. V škole ma šikanovali a doberali si ma. Trpela som úzkosťou, no namiesto toho, aby som bojovala so skutočnými zdrojmi úzkosti, som sa radšej prežierala a jedla stále viac a viac.“ Už na univerzite vážila 95 kilogramov, po narodení Isabelle 118 kilogramov.

Vľavo 118kg, vpravo 72kg

Vtedy tak dosiahla svoju najvyššiu hmotnosť v živote, jej 14-ročný vzťah bol poriadne napätý a Betsy trpela depresiami, spomínanou úzkosťou a mala aj problémy so spánkom. Už počas manželstva sa jej podarilo zhodiť pár kilogramov, no skutočná motivácia prichádza až v čase, kedy zistila, že ju manžel podvádza. Bola s ním už odkedy mala 17 rokov a svoj život oddala práve jemu. K odhaleniu navyše došlo počas vianočných sviatkov a manžel ju podvádzal so svojou kolegyňou z práce. Našla aj ich vzájomnú konverzáciu na Facebooku, kde ju obaja nazývali tučnou kur*ou a kravou, hoci zoči-voči ju podporoval v jedení nezdravého jedla a tvrdil, že vyzerá v poriadku.

A tak sa začína cesta za zdravým životom, najskôr so sestrou chodili na zumbu trikrát týždenne, neskôr pridala beh, posilňovanie a zmenila samozrejme aj svoj jedálniček. Ako hovorí, teraz je úplne iná osoba, a to ako zvonka, tak aj zvnútra. Je si vedomá, že dokáže naozaj čokoľvek si zaumieni a je momentálne šťastnejšia, sebavedomejšia a neustále pozitívne naladená. Najviac hrdá je však na to, že je vzorom pre svoju dcéru a dokonca už aj odpustila svojmu manželovi.

Vľavo ako 27-ročná, vpravo 34.

