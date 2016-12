Kardio na hladine rieky s výhľadom na Paríž? Inovatívny nápad využíva ľuďmi vydanú energiu na pohyb lode

Turisti navštevujúci Paríž sa pravdepodobne čoskoro dočkajú možnosti obzrieť si nádherné francúzske mesto aj z hladiny Seiny. Všetko vďaka inovatívnej firme Carlo Ratti Associati, ktorá prišla s brilantným nápadom ako inšpirovať ľudí k častejšiemu cvičeniu. Najnovším dielom ich ateliéru je totiž Paris Navigating Gym alebo loď, ktorá využíva k pohybu ľudskú prácu. V jej vnútri sa totiž nachádzajú špeciálne upravené rotopedy, ktoré premieňajú prácu na energiu, ktorá zas vo výsledku poháňa celú loď. Celkovo pojme až 45 ľudí, ktorí sa tak budú podielať na spoločnej vyhliadkovej plavbe. Ak však nebudú stačiť, všetko istia fotovoltaické panely umiestnené na streche. No a ak bude energie prebytok, firma uvažuje, že by ju mohla prečerpávať do siete.

Loď je dlhá takmer dvadsať metrov a prináša so sebou niekoľko drobných vychytávok, spomeňme napríklad zobrazovanie čísel o produkcii energie či rýchlosti lode pomocou rozšírenej reality. Cvičiaci si tak budú môcť porovnávať výkon a v podstate usporiadať aj imaginárne závody. Na niektorých miestach sa bude dať stiahnuť strecha a čo je najlepšie, cvičenie na Seine by mal byť zadarmo. A to už asi o 18 mesiacov. Cena zhotovenia lode zatiaľ nie je známa. Aj keď celý projekt zo začiatku pôsobí len akoby vymyslený na imidž, autori sa snažia poukázať na to, ako sa ľudia dokážu priamo angažovať do dnešnej dopravy. Vizualizácie sa takmer ihneď stretli s veľkým ohlasom. Aj keď je škoda, že ľudia sú zatvorení ako v teráriu namiesto toho, aby kardio vykonávali niekde v častiach čarokrásneho Paríža, ide nepochybne o zaujímavý koncept. Ak by niečo takéto prispelo k tomu, že ľudia nebudú iba sedieť na gauči, hovoríme si, prečo nie?