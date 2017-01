Aká je optimálna strava v okolí tréningu? Čo konzumovať pred, počas a po výkone zistíš v našom e-booku

Jeden z našich bonusov v rámci Fitcult Coachingu trvajúcom 5 a viac týždňov je aj e-book ohľadne stravovania v okolí tréningu. Mnohí ste sa nás však na našom Instagrame a na Facebooku pýtali, či neuvažujeme dať e-book aj do predaja. Nakoniec sme sa rozhodli, že prečo nie, a tak vám prinášame možnosť podporiť Fitcult a e-book Optimálna strava v okolí tréningu si zakúpiť.

V ňom sa pozrieme na to, čo jesť pred tréningom, tesne pred tréningom, počas tréningu, bezprostredne po, a takisto pár hodín po cvičení. Informácie sú podporené štúdiami tak, ako ste u nás zvyknutí a navyše, na e-book máte doživotný update zadarmo. Takže vždy, keď sa objavia nové, relevantné veci týkajúce sa stravovania v okolí tréningu, pošleme vám aktualizovanú verziu a pripíšeme, čo konkrétne aktualizácia obsahuje. Pre informáciu, e-book obsahuje vyše 2200 slov čisto týkajúcich sa stravy v okolí tréningu bez obrázkov a iných výplní (to sú približne 2 naše veľké komplexné články so všetkými podrobnosťami). To len pre prehľad. Inak je e-book graficky spracovaný a prehľadne upravený. Snažili sme sa o nielen teoretické východiská, ale tiež o uvedenie informácií do praxe. Ak si e-book nekúpiš, nehneváme sa. Podporuj Fitcult minimálne čítaním a zdieľaním článkov. Ak si ho však zakúpiš, nielenže budeš vedieť vedieť prispôsobiť svoju stravu v okolí tréningu, ale podporíš tiež našu prácu.

V skratke, získaš:

- Komplexne pokrytú tému čo a kedy jesť pred, tesne pred, počas, bezprostredne a neskôr po tréningu

- Najaktuálnejšie, relevantnými výskumami podporené informácie vrátane praktických rád a tipov

- Doživotný update e-booku zadarmo, takže novinky a aktuality v rámci tejto témy ťa nikdy neminú

Pozor: Prvých 25 kusov je za uvádzaciu cenu 9,99€, následne bude cena štandardná 13,99€.

(edit: Cena je už štandardná, prvých 25 kusov sa vypredalo pomerne rýchlo. Ďakujeme a príjemné čítanie)